عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كارثة.. مليشيا الحوثي تعقد محاكمة مفاجئة لعدد من الصحفيين

السبت 14 ديسمبر 2019

عقدت مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء جلسة محاكمة مفاجئة لعشرة صحفيين معتقلين في سجونها، في مفاجئة غير متوقعة للشارع اليمني.



وقالت مصادر مطلعة، إن الصحفيين الذين ظهروا فى المحاكمة اليوم، كانوا مختطفين منذ أكثر من أربعة أعوام.

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وعُقدت جلسة المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وتأتي هذه الجلسة بعد تعرض هؤلاء الصحفيين لانتهاكات بشعة في سجون الانقلابيين.