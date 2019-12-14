مؤسسة خليفة تطلق خطة إغاثة طارئة لأهالي سقطرى (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 عرضت فضائية الغد المشرق، اليوم السبت، تقريراً من داخل جزيرة أرخبيل سقطرى، حيث كشفت عن مواصلة دولة الإمارات فى دعم سُكان المنطقة، إثر تضررها من العاصفة المدارية بافات. من جانبها، تواصل دولة الإمارات تقديم العون إلى المتضررين والمحتاجين من أهالي جزيرة أرخبيل سقطرى التي تضررت جراء العاصفة المدارية بافان، والتي ضربت الجزيرة مؤخرًا وتسببت بأضرار كبيرة.



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