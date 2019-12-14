شكرا لمتابعة خبر عن الرعب والهلع يسيطر في كل ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين على الجنوب بعد هذا القرار المخيف الذي اعلنه المجلس الانتقالي قبل قليل " نص القرار " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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