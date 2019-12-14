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صنعاء - ياسمين الخيامي - مباشرة من محلات الصرافة ..موت سريري للريال اليمني وقفزة جنونية للريال السعودي والدولار (الاسعار الرسمية وفي السوق السوداء ظهر اليوم السبت 14 ديسمبر 2019)

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