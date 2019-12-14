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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يدعم مارتن غريفيث في جهوده بالعملية السياسية فيديو السبت 14 ديسمبر 2019 أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير الدعم الكامل للمبعوث الدولي لدى اليمن مارتن غريفيث في جهوده بالعملية السياسية.

وأوضحت شاليه، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين من موظفي الأمم المتحدة لدى اليمن، ولفتت إلى أن الأعضاء طالبوا بإلحاح شديد بضرورة إزالة هذه القيود.

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