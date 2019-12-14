الأخرم تشيد بدور مركز الملك سلمان في تأهيل الأطفال المتأثرين بالصراع بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات زارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة لشؤون المرأة نادية الأخرم، مقر مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالصراع المسلح في اليمن.

وخلال الزيارة، أعربت الوكيلة الأخرم، عن شكرها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه للمشروع والمؤسسة المنفذة "وثاق للتوجه المدني". Advertisements وشددت أهمية إعادة الدمج المجتمعي للأطفال المجندين ومن تعرضوا للإصابات أثناء الحرب، إضافة إلى إعادتهم للمدارس وإيجاد البرامج المهتمة بهذا المجال في كافة محافظات الجمهورية. ولفتت إلى وجود آلاف الأطفال ممن يعانون جرّاء تأثرهم وتجنيدهم في الحرب وإصابتهم بالألغام والمتفجرات، وهروبهم ونزوحهم وهو ما يحتم ضرورة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ليعودوا إلى طفولتهم. وأشادت بجهود المشروع النوعية التي لاحظتها خلال استماعها للأطفال ممن يخضعون للتأهيل النفسي والاجتماعي, مستمعة لقصصهم ومدى استفادتهم من المشروع

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