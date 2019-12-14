صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في منبه الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، كانون الأول 14، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي. وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي

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