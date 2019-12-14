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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقاتلات التحالف تستهدف مواقع للمليشيا في محافظة الجوف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الجوف
أكدت مصادر عسكرية، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، شنت عدة غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة الجوف (شمال اليمن).
وذكرت المصادر أن طيران التحالف استهدف بأربع غارات جوية مواقع لمليشيا الحوثي في تواثنه جهة القعيف شمال غرب محافظة الجوف.
هذا وتدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومسلحي مليشيا الحوثي في جبهات الجوف لليوم الثالث على التوالي وسط تقدم ميداني كبير للقوات الحكومية
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