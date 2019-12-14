شاهد.. شباب شبوة في ملتقى ثقافي اجتماعي تعارفي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

نظمت جهات ممولة بمحافظة شبوة جنوبي البلاد، ملتقى ثقافيا شبابيا تعارفيا لأبناء المحافظة، لتوطيد العلاقات وشحذ همم الشباب.



ويأتي هذا الملتقى الذي تخللته وجبة عشاء، دعما للشباب الشبواني لغرض فتح المجال لتعارف أبناء المنطقة على بعضهم البعض.

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وعبر الشباب عن سعادتهم بهذا التجمع الميمون، مؤكدين أن هذه الفرصة خلقت أجواء إيجابية للحاضرين، وأتاحت لهم المجال للنقاش وتبادل الآراء.