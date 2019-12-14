"الخليج 365" ينشر أبرز عناوين الأخبار ليومنا السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - علي كامل: ينشر "الخليج 365"، أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا هذا السبت 14 ديسمبر / كانون الأول 2019:

- خاص.. غليان في تعز على ممارسات وفساد الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/442159 - مقاتلات التحالف العربي تدمر قاعدة صاروخية في محافظة صعدة https://www.elyamnelaraby.com/442158 - أمن مأرب يضبط سيارة محملة بالذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/442154 - نقابة بائعي اللحوم في صنعاء تشكو الابتزاز الحوثي المستمر https://www.elyamnelaraby.com/442153 - خاص.. الإخوان بتعز يدرسون تحديد خليفة للشهيد عدنان الحمادي https://www.elyamnelaraby.com/442144 - مقتل شاب برصاص راجع في إب https://www.elyamnelaraby.com/442141 - مليشيا الحوثي تختطف خمسة من أبناء إب من أمام إحدى المحاكم https://www.elyamnelaraby.com/442140 - ضابط فرنسي: الإخوان باليمن ودول عربية أخرى يعملون وفق أجندة متطابقة والمستفيد تركيا https://www.elyamnelaraby.com/442136 Advertisements - أكاديمي فرنسي يكشف كيف تطورت فكرة الـ«خلافة الإسلامية» لـ «الإخوان» https://www.elyamnelaraby.com/442134 - نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/442132 - تقدم كبير لقوات الجيش الوطني شمال محافظة الجوف https://www.elyamnelaraby.com/442129 - الحوثية تواصل قطع شبكات الإنترنت المحلية https://www.elyamnelaraby.com/442128 - ذمار.. المليشيا تجند المهمشين وتدفع بهم إلى جبهات الضالع https://www.elyamnelaraby.com/442127 - وصول منشقين عن مليشيا الحوثي إلى المناطق المحررة بتنسيق مع الجيش https://www.elyamnelaraby.com/442126 - بالفيديو.. المليشيا تحفر الخنادق وتدفع بمزيد من المسلحين إلى الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/442125 - ذمار.. استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بهجوم المليشيا على قرية المصاقرة https://www.elyamnelaraby.com/442117 - مقتل وإصابة 38 حوثيا بكمين للمقاومة غربي الضالع https://www.elyamnelaraby.com/442114

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