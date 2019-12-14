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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل صادمة ومرعبة ... صعق السعوديين وابكى كل افراد عائلته ... ما حدث له كان مرعبا ومخيفا ... شاب سعودي يتوجه لتلقي العلاج في هذه الدولة

لقي مواطن سعودي شاب، يدعى راجح الحارثي، مصرعه في جريمة قتل غامضة الدوافع داخل أحد المنازل في القاهرة، التي كان يزورها بغرض العلاج.

وكشفت وسائل إعلام سعودية،امس الجمعة، أن الشاب الحارثي لقي مصرعه متأثرًا بعدة طعنات تعرض لها قبل يومين على يد أشخاص مجهولين اقتحموا الشقة التي يقيم فيها.

ويحمل الضحية الاسم ذاته للمنشد ونجم قناة ”بداية“ الذي سارع لنفي كونه الضحية، في الجريمة التي أثارت ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت صحيفة ”سبق“: إن الحارثي قاوم مهاجميه قبل أن يلقى حتفه، مرجحةً أن تكون دوافع الجريمة السرقة، مشيرةً إلى كون الضحية يتواجد في مصر لأجل زراعة أسنان في أحد المراكز الطبية في العاصمة المصرية. جديد اب برس : تفاصيل ماحدث ... تقدم بهذا الطلب العاجل للامير محمد بن سلمان ... أحمد علي عبدالله صالح يبدأ بأول خطوة في طريق الانتقام لوالده Advertisements هذا ما سيحدث ... للذين يقومون بتجديد جوزاتهم المنتهية ... تحذير شديد اللهجة

ونقلت تقارير محلية عن شقيق الحارثي قوله إن العائلة تلقت اتصالًا يفيد بتعرض راجح للطعن ومن ثم لقي حتفه، وإن المعلومات المتوفرة لديه تقول إنه تم القبض على ثلاثة متهمين. وتترقب عائلة الشاب وصول جثمانه إلى مدينة جدة.

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