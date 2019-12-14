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صنعاء - ياسمين الخيامي - ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط والحدود ويوجه شتائم جارحة للشعب السعودي ويصفه بهذا الوصف القذر والمهين.. وأشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية يصب الزيت على النار

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