شكرا لمتابعة خبر عن تحذير طبي عاجل..لا تتناول هذا المشروب على الريق مهما بلغ بك العطش حتى لو كان لا يوجد الا هذا المشروب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذير طبي عاجل..لا تتناول هذا المشروب على الريق مهما بلغ بك العطش حتى لو كان لا يوجد الا هذا المشروب



حذرت دراسة طبية من تناول الحليب على الريق .

واوضحت الدراسة ان شرب الحليب على معدةٍ فارغةٍ يخفف أعراض قرحة المعدة، إلّا أنّ شربه في هذه الحالة لا يُعدّ مفيداً، فعلى الرغم من أنّه يخفف ألم القرحة لعدة دقائق قصيرة، إلّا أنّ شربه يحفز المعدة على إنتاج المزيد من حمض الهيدروكلوريك، ممّا يفاقم أعراض القرحة، ويجدر الذكر أنّ ذلك لا يعني تجنّب شرب الحليب تماماً، بل يمكن شرب حصّةٍ أو حصتين منه يومياً.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ضاحي خلفان يتجاوز كل الخطوط والحدود ويوجه شتائم جارحة للشعب السعودي ويصفه بهذا الوصف القذر والمهين.. وأشهر مذيع في قناة الجزيرة القطرية يصب الزيت على النار

تحذير طبي عاجل..لا تتناول هذا المشروب على الريق مهما بلغ بك العطش حتى لو كان لا يوجد الا هذا المشروب

عاجل وخطير..قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتعلن قبل قليل هذا الخبر العسكري العاجل الذي صعق الرئيس هادي وصدم الملك سلمان وولي عهده ( تفاصيل طارئة )

ورد للتو.."بوابة جهنم" توقع مجزرة مروعة تصعق ابو علي الحاكم وتثير جنون المشرفين ..تعرف اين تقع بوابة جهنم ( ليست في تعز ولا مأرب ولا شبوة )

في غاية الخطورة ..خطوة سعودية مباغتة تثير جنون الاماراتيين ، والامارات تخرج عن صمتها وترد بشكل رسمي لم يتوقعه السعوديون



وداعا للضعف الجنسي وحبات الفياجرا والمنشطات الجنسية..تناول هذه الفاكهة على الريق بعد وجبة الافطار مباشرة وستجعلك فحل كالثور وتستمتع بالمعاشرة الزوجية

وردن الان..علي محسن يباغت الرئيس هادي وكل الشماليين ويعلن استقالته رسميا من منصبه..شاهد ردة فعل عيدروس الزبيدي بعد الاستقالة ( صورة + نص الاستقالة )

الرعب والهلع يسيطر على كل ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في الجنوب بعد هذا القرار المخيف الذي اعلنه المجلس الانتقالي قبل قليل ( نص القرار )

ورد للتو ..انباء عن وفاة السلطان قابوس خلال رحلته العلاجية الى بلجيكا والديوان السلطاني يصدر بيان عاحل وهام لكل ابناء الشعب العماني

Advertisements

وردنا الان ...الانتقالي ينقلب على الرئيس هادي ويرفض الاعتراف بشرعيته ويطرد معين عبد الملك من عدن ويعلن تشكيل حكومة جنوبية تتولى حكم الجنوب

وردنا الان..مغترب يمني يرفع رأس كل اليمنيين وينقذ شاب سعودي من موت محقق..والسلطات السعودية تحتفي بعمله البطولي ( اسم وصورة البطل اليمني )

شاهد الفيديو المرعب..اسد يهاجم الحارس اثناء تناوله الطعام ويثير هلع الرجال والنساء في هذه الدولة المسلمة ( فيديو يوضح المعركة الشرسة وكيف انتهت )

علما الصين يحذرون ..النوم ساعات طويلة في هذا التوقيت ينهي رجولتك ويضعف قدرتك الجنسية ويجعل زوجتك اما ان تخونك او تتركك للابد

زوجة حسناء وصغيرة السن لكنها خائنة لا تخاف الله ..لن تصدق الحيلة الشيطانة التي لجأت اليها من اجل المتعة الحرام مع مراهق وكيف كانت النهاية الكارثية

عاجل..طالبة يمنية (14 سنة) في المملكة ترفع رؤوس كل اليمنيين وتهز وجدانهم وتقوم بعمل بطولي نادر عجز عنه اقوى الرجال ( لن تصدق ماذا فعلت هذه البطلة )

وردنا الان ..وزير الخارجية يباغت السعودية والامارات ويصعق الرئيس هادي ويهز كل اركان الشرعية ويعلن ولائه المطلق لعبد الملك الحوثي

عاجل وخطير..قرار مباغت من الرئيس هادي يثير جنون الزبيدي وولي عهد ابو ظبي ويطيح برجل الامارات والانتقالي في اليمن كلها جنوبها وشمالها ( صورة )

بشرى سارة لليمنيين ..السلطات السعودية تباغت المغتربين اليمنيين في كل مدن المملكة وتعلن رسميا السماح لهم بالزواج من سعوديات وبشروط ميسرة

الأضرار العامة لشرب الحليب

قد يسبب الحليب العديد من الأضرار الجانبيّة لبعض الأشخاص المصابين بحالاتٍ معينة، ونذكر من هذه الحالات ما يأتي: عدم تحمل اللاكتوز وهي حالةٌ تحدث عند عدم قدرة الجسم على إنتاج إنزيم اللاكتاز (بالإنجليزية: Lactase) الذي يُعدّ مهمّاً لتحطيم سكر اللاكتوز، ولذلك فإنّ المصابين بهذه الحالة لا يكون قادرين على هضم منتجات الحليب، وقد يؤدي شرب المصابين بهذه الحالة للحليب إلى المعاناة من الألم في الأمعاء وحتى أعلى البطن، وقد يحدث ذلك بعد شرب الحليب بما يتراوح بين نصف ساعةٍ إلى ساعتين، وقد تسبب هذه الحالة بعض الأعراض الأخرى، ومنها: الانتفاخ، والإسهال، والغازات.

حساسية الحليب تحدث حساسية الحليب عندما لا يستطيع الجهاز المناعيّ للشخص التعرّف على البروتينات الموجودة في الحليب، فيهاجمها، ممّا يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض؛ كالإكزيما، والطفح الجلدي، والتهاب الأنف، والتهاب الرئة.

التسبب بظهور حب الشباب تشير الدراسات إلى أنّ ظهور حب الشباب كان أكبر عند المراهقين الذين كاوا يشربون الحليب قليل أو خالي الدسم، كما ربطت دراساتٌ أخرى بين المعاناة من المشاكل الجلدية وشرب الحليب خالي أو قليل الدسم، ولكن لم تكن هناك أدلّةٌ على تأثير الحيب كامل الدسم أو الأجبان في البشرة، وقد يكون السبب في ذلك ناجماً عن الكربوهيدرات وبروتين مصل اللبن الموجودين في الحليب.