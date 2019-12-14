قتل مواطنين اثنين في حادثتي سير منفصلتين شهدتهما محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن "شوقي محمد علي احمد الحشائي"، قتل دهساً في حادثة سير شهدتها مديرية المشنة .



وأضافت المصادر أن سائق السيارة أقدم وبشكل متعمد على دهس الضحية بسيارته حتى الموت.



وبحسب المصادر فإن سائق السيارة التي ارتكبت الحادث يُدعى" ع ا ق م".



وفي مديرية المخادر توفي سائق سيارة من نوع "شاص" بعدما انهارت سيارته من قمة شاهقة في "سمارة".



وقالت المصادر أن السائق فقد التوازن بعدما فقد "الفرامل" وانهارت سيارته بشكل سريع من أعلى إلى أسفل ماأدى إلى وفاته في الحادثة.



وتتسبب الحوادث المرورية التي تشهدها المحافظة بوفاة وإصابة المئات سنوياً في حرب غير معلنة تحصد أرواح المدنيين في محافظة تتعدد فيها أسباب الوفاة والقتل كأكبر المحافظات اليمنية منذ سيطرة الحوثيين عليها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إب..مقتل شخصين في حادثتي سير منفصلتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.