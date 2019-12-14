شكرا لقرائتكم واهتمامكم عن الإطاحة بمذيعة بارزة في قناة الجزيرة.. والمذيعة تفجر مفاجأة وتكشف معلومات مثيرة وصادمة عما طُلب منها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - فجّرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، التي استقالت من قناة “الجزيرة” القطرية، أغسطس الماضي، جدلاً عارمًا بعد إطلاقها تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” تضمنت تلميحًا قويًا إلى قناة الجزيرة.

وقالت حسينة في تغريدة عبر “تويتر”: ”كان الهدف أن تفقد الحقيقة أهميتها أمام السردية .. كانوا بحاجة طوال الوقت إلى إعادة تدوير المعلومات نفسها للحفاظ على بقاء هذه القصة على قيد الحياة في الشاشة“.

وكانت حسينة أوشان قد غادرت قناة ”الجزيرة“ القطرية في الدوحة، أغسطس الماضي، دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة، بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية في ذلك الوقت، إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقبلة.

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر: ”بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة .. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة .. فقط أود أن أقول ختامًا إن الحياة تحدث عندما نختار“.

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