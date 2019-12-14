خاص.. غليان في تعز على ممارسات وفساد الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

تشهد محافظة تعز، حالة غليان شعبي ترافقت مع موجة من الاحتجاجات على ممارسات الإخوان للفساد المالي والإداري على نطاق واسع والتضييق على الحريات.



كما كشفت المصادر الخاصة لمراسل "الخليج 365" ، أن الإخوان كثفوا استخدام عصابات مسلحة لجبي الأموال ونهب الممتلكات العامة والخاصة فيما وصف بأنه تكرار للنموذج الحوثي في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب.

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وأكد مصدر مطلع " طاب عدم ذكر أسمة" بأن قيادات إخوانية بتعز تشرف على نهب الأراضي والمنازل وبيع بعضها، وتحويل أخرى إلى سجون خاصة، أو مساكن للقادة، أو طلب فديات مليونية مقابل مغادرتها.

ويقود العصابات التي تتولى عمليات النهب وفقا للمصدر أقارب من الدرجة الأولى لمسؤولين رفيعي المستوى في المحافظة من بينهم رئيس فرع الأمن السياسي، وقائد اللواء 22 ميكا، وقائد محور تعز والشيخ حمود سعيد المخلافي، والقائد العسكري للإخوان عبده فرحان المخلافي المكنى (سالم).