خاص.. الإخوان بتعز يدرسون تحديد خليفة للشهيد عدنان الحمادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - علي كامل:

يدرس الإخوان في تعز مقترحات تحديد خليفة للشهيد عدنان الحمادي.



وبحسب المصادر الخاصة التي أفادت "الخليج 365"، فإن "القيادات السياسية والعسكرية للإخوان المسلمين في تعز بحثت مقترحات لتسمية قائد للواء 35 مدرع بدلاً عن القائد الشهيد عدنان الحمادي الذي تعرض لعملية اغتيال مدبَّرة في حين انتهى الإصلاح من تحديد خليفته.

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وكشفت مصادر مطلعة عن مقترحات عدة تم تداولها وتم الاتفاق على أن يتم تعيين اللواء خالد فاضل قائداً للواء 35 مدرع إلى جانب عمله في قيادة المحور ويكون اللواء 35 ملحقاً بمنصب قائد المحور بدلاً عن اللواء 145 المتواجد في حمير ومواقع محاذية لجبل حبشي.

وقالت المصادر إن نقاشات قيادات الإصلاح توصلت أيضا إلى تعيين أركان حرب اللواء 35 العقيد عبد الملك الأهدل قائدا للواء 145 الذي كان تحت قيادة فاضل وترقية قائد قطاع الحجرية في اللواء 35 أمين الأكحلي الى منصب أركان حرب اللواء 35 مدرع.

ويعد الأهدل والأكحلي من قيادات حركة الإخوان المسلمين العسكرية المعروفة، إضافة إلى الاتفاق بين قيادات الإصلاح على إطلاق الترقيات التي كانت موقفة والأرقام ومخصصات الجرحى وأهالي الشهداء التي كانت مجمدة من قبل المحور.

وقالت المصادر إنه تم بحث تسليم راتب لأفراد اللواء كان خالد فاضل صادره ولم يصرفه العام الماضي، وذلك لمنع تمرد أفراد اللواء وقياداته على خالد فاضل.