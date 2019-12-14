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عدن - ياسمين التهامي - النوم ساعات طويلة في هذا التوقيت ينهي رجولتك ويضعف قدرتك الجنسية ... علماء يحذرون

على الرغم من التحذيرات التي أطلقها أطباء، من تقليل ساعات النوم أو الحرمان منه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والجلطات في الشرايين، إلا أن خبراء وخاصة من الصين أكدوا في أبحاثهم الجديدة أن القيلولة لفترة طويلة لا تقل سوءًا عن الحرمان من النوم.

وكشفت دراسة نشرها موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن الحصول على قيلولة طويلة بشكل منتظم في عمر الستينيات، قد يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

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وبحث الخبراء الصينيون عادات النوم والقيلولة لأكثر من 30000 شخص فوق سن 60 ، وتتبعهم لمدة ست سنوات. ووجد الباحثون أن الذين أخذوا قيلولة بانتظام لأكثر من ساعة ونصف خلال اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للسكتة الدماغية ، مقارنة بالأشخاص الذين لم يفعلوا ذلك.

وبحسب الدراسة المنشورة في ديلي ميل، يعتقد الباحثون أن كثرة النوم تسبب تغيرات خطيرة في الكوليسترول مما يسبب اضعاف القدرة الجنسية والجلطات القلبية و الدماغية .