اخبار الخليج / اخبار اليمن

نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي

0 نشر
اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت ميليشيات الحوثي نقطة لمراقبة وقف إطلاق النار وسط مدينة الحديدة بعد ساعات على استهدافها مواقع القوات المشتركة في شرق المدينة واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي.

 

Advertisements

وبحسب ما ذكره مصدر في القوات المشتركة لـ«البيان» فإن ميليشيا الحوثي أطلقت النار وأصابت جندياً يعمل في إمداد ضباط الارتباط في نقطة مراقبة وقف إطلاق النار في جولة «سيتي ماكس» نقل على إثرها إلى المستشفى الميداني لتلقي العلاج.

 

وأوضح المصدر أنه وقبل ساعات من هذا الحادث قصفت ميليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة بشكل عنيف ومكثف بقذائف المدفعية الهاون الثقيل والأسلحة الرشاشة المتوسطة.

 

وأكد المصدر أن الهجومين يأتيان ضمن التصعيد الذي تمارسه الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق محافظة الحديدة متحدية الهدنة التي تشرف عليها الأمم المتحدة حتى وصل الأمر إلى استهداف نقاط ضباط الارتباط التي وضعتها لجنة إعادة الانتشار الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقطا مراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة في مرمى القصف الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا