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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحوثية تواصل قطع شبكات الإنترنت المحلية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
صنعاء - الخليج 365
أصدرت مليشيا الحوثي، قرارا يقضي بقطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها خلال 24 ساعة.
وباشرت مليشيا الحوثي بالفعل تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. ويستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر.
وحسب مصدر، فإن الميليشيات الحوثية تسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق.
واستبقت مليشيا الحوثي قرارها، برفع سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة.
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