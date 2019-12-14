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الحوثية تواصل قطع شبكات الإنترنت المحلية

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صنعاء - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الحوثية تواصل قطع شبكات الإنترنت المحلية

صنعاء - الخليج 365

أصدرت مليشيا الحوثي، قرارا يقضي بقطع شبكات الإنترنت المحلية في مناطق سيطرتها خلال 24 ساعة.

 

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وباشرت مليشيا الحوثي بالفعل تنفيذ قرارها في عدد من أحياء صنعاء، والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. ويستهدف القرار الحوثي آلاف الشبكات، التي تعد مصدر دخل لعدد كبير من الأسر.

 

وحسب مصدر، فإن الميليشيات الحوثية تسعى لاستصدار تراخيص إنشاء شبكات إنترنت لشخصيات حوثية نافذة، بهدف الهيمنة على السوق.

 

واستبقت مليشيا الحوثي قرارها، برفع سعر تعرفة الإنترنت بنسبة تجاوزت 130 بالمئة.

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