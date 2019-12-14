ذمار.. المليشيا تجند المهمشين وتدفع بهم إلى جبهات الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة والممولة من إيران، تجنيد الشباب والأطفال من كافة الفئات، وخصوصاً أبناء القبائل والمهمشين.



وأكدت مصادر خاصة أن المليشيات الحوثية جندت العشرات من المهمشين المنتمين لمحافظة ذمار وما جاورها، خلال الأشهر الماضية، ونقلتهم إلى معسكراتها التدريبية التي تم استحداثها خلال العامين الأخيرين.

Advertisements

وتابعت المصادر، إن المعسكرات التدريبية المستحدثة هي في عدد من مديريات المحافظة، وبالتحديد في المناطق الجبلية، كمنطقة وادي الحار ومنطقة العوشه بعزلة يعر، وآخرين في مديريتي الحدا وآنس.

ووفق المصادر فإن العناصر التي جندتهم مليشيا الحوثي مؤخراً من المهمشين قد تلقوا تدريباتهم في معسكرات التدريب الحوثية لمدة ستة أشهر.

ولفتت إلى أن المليشيات نقلت العناصر الجدد من المهمشين، خلال الثلث الأول من شهر ديسمبر الجاري، إلى جبهات القتال في الساحل الغربي والضالع، حيث حاز الساحل الغربي على أكبر نسبة للدفع بالمهمشين إليه.

وأشارت المصادر إلى أن حوالى 80 شخصاً من المهمشين ما زالوا يتلقون تدريباتهم منذ أربعة أشهر، وسينتهون من تدريباتهم بعد شهرين