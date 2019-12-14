شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالفيديو.. المليشيا تحفر الخنادق وتدفع بمزيد من المسلحين إلى الساحل الغربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات استحدثت مليشيا الحوثي خنادق وأنفاقاً بمحافظة الحديدة، ضمن سلسلة انتهاكاتها اليومية في مختلف مناطق ومديريات المحافظة. Advertisements ونشرت وسائل إعلام، تسجيلاً مصوراً يظهر قيام مليشيات الحوثي بحفر الأنفاق والخنادق واستحداث مواقع جديدة في مديرية التحيتا، كما تقوم بالدفع بمجاميع مسلحة إلى المواقع المستحدثة. وتستمر المليشيات الحوثية بالتصعيد العسكري في أكثر من منطقة جنوب الحديدة، في سعي منها لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة

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