شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مساندتها أثناء مرضها...فجر السعيد تفاجئ الجميع بأول تصريح بعد وصول الكويت وتوجة انتقاد شديد للفنانة احلام والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وجهت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عتابًا لـ الفنانة الإماراتية أحلام بعد عودتها من رحلتها العلاجية؛ بسبب عدم تنفيذ وعدها بمرافقتها لها خلال رحلة علاجها.
وعن ذلك، ردت ” فجر ” على تهنئة أحلام لها لدى عودتها اليوم إلى الكويت، قائلة: ” حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أشكثر تضايقت لما ماجيتي باريس، ولا رافقتيني في رحلة العوده كما وعدتيني ” .
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وأضافت: ” قلتيلي آنا وديتچ باريس وآنا بردچ الكويت تمشين.. وللأسف هذا ماصار.. وهم مالقيتچ بالمطار بس لقيت وردچ بالبيت.. الورد مايعوضني عنچ ولا عن شوفتچ ” .
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