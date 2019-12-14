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في فضيحة من العيار الثقيل ...شباب سعوديين يقومون بهذا العمل الفضيع قرب الحرم المكي "ورجال الأمن يتفرجون "..."شاهد الفيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في  موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو وثق لحظة مقتل شاب وسرقة سيارته في مكة على مرأى ومسمع من رجال الأمن.

 

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ونشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب، لحظة هجوم اللصوص على الشاب وإطلاق النار بينما أشهروا السلاح في وجه رجال الأمن عندما حاولوا التدخل ولاذوا بالفرار.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

وسبب المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين متسائلين عن دور السلطات في حماية المواطن، وانتشار مثل هذه الجرائم العدائية التي تنشر الرعب بالمجتمع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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