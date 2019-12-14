شكرا لقرائتكم خبر عن في فضيحة من العيار الثقيل ...شباب سعوديين يقومون بهذا العمل الفضيع قرب الحرم المكي "ورجال الأمن يتفرجون "..."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سادت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية موجة غضب واسعة، عقب تداول فيديو وثق لحظة مقتل شاب وسرقة سيارته في مكة على مرأى ومسمع من رجال الأمن.

جديد "الخليج 365"

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ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع ونشره الكاتب السعودي تركي الشلهوب، لحظة هجوم اللصوص على الشاب وإطلاق النار بينما أشهروا السلاح في وجه رجال الأمن عندما حاولوا التدخل ولاذوا بالفرار.

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وسبب المقطع موجة غضب واسعة بين السعوديين متسائلين عن دور السلطات في حماية المواطن، وانتشار مثل هذه الجرائم العدائية التي تنشر الرعب بالمجتمع.