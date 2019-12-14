شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة هزت مشاعر اليمنيين ..." ام يمنية"طلبوا منها البصمة للأبناء...أحضرت اولادها فكانت النتيجة "الصادمة للجميع " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع لـ يمن فويس إن إمرأة قدمت إلى مركز عمل المسح بالبصمة سكوب للمستفيدين من برنامج الغذاء العالمي الذي تنفذه جمعية التكافل الإنساني عبر شركة برودجي فطلبوا منها إحضار الأبناء .

وأضافت المصادر إن الأم فاجئت وصدمت الجميع بإحضارها أثنين من الأبناء تتحاوز اعمارهم الثلاين عاماً فاقدي لعقولهم مقيدين بالسلاسل في مشهد أحزن من شاهدهم حتى ان بعضهم لم يستطيع ان يتمالك نفسه وسألت دموعه .

جديد "الخليج 365"

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وأوضحت المصادر أن الأم تعيش الحزن والمعاناة وتعيل أسرة مكونة من عدد من الإبناء فاقدي لعقولهم وإن تنهيدات الأم وأحزانها لا تنتهي .