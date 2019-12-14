شكرا لقرائتكم خبر عن بشرئ سارة لكل اليمنيين ...دولة عربية تمنح الطالب اليمني كامل المميزات ذات الامتيازات الممنوحة لطلابها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة التعليم العالي بجمهورية السودان، توجيهات جديدة إلى كافة الجامعات السودانية بخصوص الطلاب اليمنيين الدارسين بالبلاد.

ووجهت وزارة التعليم العالي بالسودان، كافة الجامعات باستمرار معاملة الطالب اليمني كنظيره السوداني.

جديد "الخليج 365"

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ووفقَّا لما ورد في مذكر موجهة من قبل المدير التنفيذي للمكتب الإداري في الوزارة الدكتور أحمد محمد أحمد بابكر فقد خاطب كافة مديري الجامعات بمعاملة الطلاب اليمنيين كنظرائهم السودانيين ومواصلة دراستهم الجامعية وفقَّا لقرار رئيس الجمهورية السابق عمر البشير.

وكان الرئيس السابق عمر البشير قد وجه في 2015 باحتضان كافة الطلاب اليمنيين وفتح لهم الجامعات السودانية ومعاملتهم مثل معاملة الطلاب السودانيين بالحقوق والواجبات