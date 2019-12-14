شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تركيا تفاجئ الجميع وتقوم الان بأول خطوة عسكرية ضد الامارات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألمح الكاتب التركي إسماعيل ياشا، المقرّب من الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل ساعات إلى استخدام القوة العسكرية ضد الإمارات، ردًّا على أي استفزازت من الأخيرة في البحر المتوسط.

وجاء هذا التصعيد، والذي يعد الأول من نوعه بين البلدين، ردًّا على تغريدة مثيرة للإماراتي "حمد المزروعي"، دعا فيها الله نشوب حرب بين اليونان وتركيا، حتى تشارك الإمارات مع اليونان ضد تركيا.

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وكتب "المزروعي" مغرد "بن زايد" عبر حسابه بـ"تويتر": "يارب تصير حرب بين تركيا واليونان عاوزين نشارك".

ليرد إسماعيل ياشا، الكاتب في صحيفة "تايم ترك" الإلكترونية على تغريدة "المزروعي" قائلًا: "يبدو أن الإماراتيين فقدوا وعيهم بالكامل.. عدة صواريخ على دويلتهم كفيلة بهروب كافة الأجانب والشركات لتنهار الإمارات".

وكانت تقارير صحفية، قالت أمس إن المقاتلات اليونانية فاجأت الطائرات التركية الحربية، فوق بحر إيجة.

ونشر موقع "باتراتورا" اليوناني، تقريرًا، قال فيه إن 38 مقاتلة يونانية نفذت طلعة مفاجئة، لتراقب تحركات مجموعة كبيرة من المقاتلات التركية فوق بحر إيجة.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية ما أدى إلى تصاعد التوتر في منطقة شؤق المتوسط.

وتشهد العلاقات التركية الإماراتية تدهورًا حادًّا خلال السنوات الماضية، بعد أن كشف أردوغان، أمام الصحافة التركية والعالمية عن معلومة خطيرة حول تورط أبوظبي في مخطط لإطاحة حكومته، في يوليو/تموز 2016، والإضرار بالاقتصاد والشعب التركي، الأمر الذي دفع بعض جنرالات الجيش التركي إلى اقتراح بتوجيه ضربة عسكرية للإمارات، وهو ما رفضه "أردوغان" حاليًّا