شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انشقاق قيادات عسكرية كبيرة من الميليشات الحوثية وإعلان انضمامها للجيش الوطني "اسماء+ مناصب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري ، عن تمكن قيادات عسكرية وصفها بـ”رفيعة المستوى” من مغادرة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية ووصولها إلى المناطق المحررة بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني.

جديد "الخليج 365"

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وأوضح الناطق باسم الجيش الوطني العميد عبده مجلي في تصريح صحفي نشر اليوم، أن 17 عسكرياً خرجوا من صنعاء بعد اتصالات وترتيبات سبقت موعد خروجهم، خصوصاً أن الميليشيات وضعت الشخصيات المناهضة لها تحت الإقامة الجبرية وفرضت رقابة على تنقلات آخرين داخل صنعاء.

واعتبر مجلي أن نجاح عملية إخراج العسكريين يدل دلالة واضحة على تقهقر الميليشيات الانقلابية وعدم مقدرتها على فرض سيطرتها إلا من خلال التهديد والقتل.

ورحّب مجلي بخروج هذه القيادات التي وصفها بالبارزة، ملمحاً أن من بينها من يتقلد رتبة عميد.

وقال: «الوضع الحالي لا يسمح بالإفصاح عن الأسماء حالياً». ولم يؤكد انخراطهم في قطاعات عسكرية بعد خروجهم، إلا أنه أشار إلى أن الجهات الحكومية تتواصل معهم سواء كان في الجيش أو القطاعات العسكرية الأخرى.

وأكد أن القوات المسلحة سهّلت طريق من يرغب في الخروج من المدن التي تسيطر عليها الميليشيات، وستقوم بهذا الدور حتى ينتهي الانقلاب.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها محلياً واقليميا ودولياً .

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.