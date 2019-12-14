شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار جديد وكارثي للريال اليمن امام الدولار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements اصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة اليوم الجمعة. فيما يلي ينشر ""الخليج 365" " آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن: صنعاء

الدولار الأمريكي شراء: 590 ريال

بيع: 592 ريال الريال السعودي

شراء: 155.5 ريال

بيع: 155.9 ريال



عدن: الدولار الأمريكي

شراء: 599 ريال

بيع: 602 ريال

الريال السعودي

شراء: 157.3 ريال

بيع: 158 ريال

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