عاجل : لن تصدق من هو ...الاتفاق على تعيين هذه الشخصية السياسية البارزة رئيسًا للوزراء"الاسم"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر سياسية مقربة من الرئاسة عن توقعها بأن اقتراب فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من الاستقرار على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها وفقاً لاتفاق الرياض. وتوقعت تلك المصادر أن الرئيس هادي سيكلف شخصية مؤتمرية كبيرة خلفاً لمعين عبدالملك الذي لم يعد يحظ بأي قبول لدى جميع الأوساط وفي المقدمة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي. جديد "الخليج 365" Advertisements ونوهت المصادر أن الرئيس هادي يريد تكليف شخصية لرئاسة الحكومة في المرحلة القادمة التي تعد الأكثر حرجا وتستلزم منظومة أداء حكومي مغايرة ومواكبة لجسامة التحديات، معتبرة أن الشخصية المؤتمرية اللواء الدكتور رشاد العليمي الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء سابقاً هو الشخصية الأقرب التي ربما يستقر عليها الرئيس هادي لتولي الحكومة. واعتبرت المصادر أن العليمي يعد من أبرز الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة في المرحلة القادمة خاصة انه تم تفريغه من رئاسة التحالف الوطني للأحزاب.

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