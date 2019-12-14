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الملكة إليزابيث تبحث عن مدير لحساباتها بمواقع التواصل براتب 50 ألف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إليزابيث تبحث عن مدير لحساباتها بمواقع التواصل براتب 50 ألف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

تبحث الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن شخص خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز ملفها الشخصي عبر الإنترنت.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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والمرشح الناجح سيعمل من الاثنين إلى الجمعة، وسيتقاضى راتب يتراوح بين 45 ألف و50 ألف جنيه إسترليني.

ويقول الإعلان: الأمر يتطلب سبل وإيجاد طرق جديدة للحفاظ على وجود الملكة في نظر الجمهور وعلى المسرح العالمي، وهذا ما يجعل العمل مع العائلة المالكة استثنائيا، ودور الاتصالات الملكية هو إشراك جمهور عالمي حول الدور العام للأسرة الملكية وعملها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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