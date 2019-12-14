شكرا لقرائتكم خبر عن عامل نظافة محظوظ يعثر على قيء حوت باهظ الثمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر عامل نظافة تايواني يٌدعى ” سوراشيت تشانتشو ” أثناء بحثه على شاطئ بجنوب تايلاند، عن نفايات قابلة لإعادة التدوير على كتلة غريبة، مقارنة بالنفايات التي توجد في العادة بتلك المنطقة، تزن حوالي 17 كيلوغراما ، تبين له لاحقا أنها عبارة عن قيء حوت باهظ الثمن .

وحمل سوراشيت الكتلة إلى منزله وأجرى مع أصدقائه اختبارا بسيطا لها عن طريق نيران ولاعة سجائر، وسرعان ما ذابت وانبعثت منها رائحة مسك لطيفة.

جديد "الخليج 365"

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وعندها أدرك سوراشيت أن الكتلة مصدرها على الأرجح حوت العنبر، وأن الكتلة ما هي إلا قيء الحوت،ويعتقد أن العنبر يتشكل في المسالك الهضمية للحوت العملاق، وهي مادة مرتفعة السعر تدخل في صناعة العطور.

ويمكن بيع أفضل أنواع العنبر بسعر يصل إلى 20 ألف دولار لكل نصف كيلوغرام من هذه المادة، الأمر الذي يعني أن قيمة ما عثر عليه سوراشيت تزيد على 714 ألف دولار.

ويقول الخبراء إن الكتل تطفو في بعض الأحيان في المحيط لأكثر من 100 عام بعد تشكلها في القناة الصفراوية لحوت العنبر، وتكون على شكل سائل قبل أن تتحول إلى مادة صلبة في المحيط على مدى سنوات عديدة.