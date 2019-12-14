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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 38 حوثيا بكمين للمقاومة غربي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ الضالع
قٌتل وأصيب 38 من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بينهم قياديان، في كمين محكم نفذته المقاومة، غربي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
واستدرجت قوات المقاومة، مساء الخميس، مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي، أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي “الجب”، و “بتار”، غربي المحافظة.
ووفق مصادر عسكرية، باغتت القوات الحكومية مجموعة المليشيا الحوثية بهجوم، أسفر عن مصرع 17 من عناصرها بينهم القياديان الميدانيان المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو منصور البساره.
وأسفر الكمين أيضا عن جرح 21 حوثيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار باتجاه حبيل السماعي
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