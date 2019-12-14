عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سقوط 7 قذائف حوثية على منازل بتار والمشاريح بالضالع

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

في عدوان خسيس، قصفت مليشيا الحوثي، أمس الجمعة، منازل المواطنين في قرى منطقة بتار، بالمدفعية.



وكشف مصدر ميداني عن إطلاق مدفعية المليشيا المتمركزة في موقع العرائف، المحاذية لمنطقة شعور، ظهر أمس، خمس قذائف على منازل المواطنين في بتار، وألحقت أضرارا كبيرة بأحد المنازل.

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وفي سياق متصل، قال أهالي قرية المشاريح، إن مليشيا الحوثي قصفت منازلهم بقذيفتين، بينما لم يخلفا أي أضرار بشرية أو مادية.

وعبر الأهالي عن مخاوفهم من الاستهداف العشوائي والمتكرر لمنازلهم بقذائف المدفعية والدبابات الحوثية، وسط هلع وفزع الأطفال والنساء.

واعتادت مليشيا الحوثي، على استهداف المدنيين، والمواقع السكنية، بالأسلحة الثقيلة، للتغطية على هزائمها وانكساراتها العسكرية.

وبخلاف الأوضاع في منطقتي بتار والمشاريح، يسود هدوء جميع جبهات الضالع مساء أمس الجمعة.