عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مونت كارلو: تطبيق بند وحيد في اتفاق ستوكهولم خلال عام

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

قال موقع إذاعة مونت كارلو الدولية، في تقرير، اليوم الجمعة، إن الحديدة لا تزال بعيدة عن السلام.



وأوضح أنه: "مرّ عام على اتفاق الهدنة بين قوات الشرعية ومليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، لكن المنطقة الحيوية التي تشكّل شريان حياة لمئات ملايين السكان، لا تزال تبدو بعيدة عن السلام، وإن كانت تشهد تراجعا في وتيرة العنف".

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وأضاف التقرير: "على مدى الأشهر الـ12 الماضية، أخمدت الاشتباكات المتقطّعة والغارات الجوية وبطء تنفيذ بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد في 13 ديسمبر 2018، آمال سكان المحافظة الغربية الساحلية".

ولفت إلى أن: "البند الوحيد الذي تم تنفيذه هو نشر نقاط مراقبة مشتركة بعد نحو عشرة أشهر من ولادة الاتفاق".

وتابع: "شهدت الحديدة خرقا مستمرا للهدنة منذ توقيع الاتفاق الذي أحيا آمالا بسلام قريب في بلد قتل فيه الآلاف منذ بداية الحرب التي تسبّبت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة".