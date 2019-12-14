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مجلس الأمن يوافق بالإجماع على دعم غريفيث في جهوده بالعملية السياسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس الأمن يوافق بالإجماع على دعم غريفيث في جهوده بالعملية السياسية

السبت 14 ديسمبر 2019

مجلس الأمن يوافق بالإجماع على دعم غريفيث في جهوده بالعملية السياسية

الخليج 365 - متابعات

أعلنت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة شيريث نورمان شاليه، أن أعضاء المجلس وافقوا بالإجماع على توفير الدعم الكامل للمبعوث الدولي لدى اليمن مارتن غريفيث في جهوده بالعملية السياسية.

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وأوضحت شاليه وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، أن أعضاء مجلس الأمن عبروا عن قلقهم من تقييد حرية حركة العاملين في “أونمها” وغيرهم من موظفي الأمم المتحدة لدى اليمن.

 

ولفتت إلى أن الأعضاء طالبوا بإلحاح شديد بضرورة إزالة هذه القيود.

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