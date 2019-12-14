شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي : انهيار اتفاق الرياض ستكون ضربة مدمرة لليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - موقع بريطاني هل يكون اتفاق الرياض مدخلا للسلام أم للحرب في اليمن (نص التقرير) عاجل : بعد أنباء وفاته في بلجيكا .. البلاط السلطاني في عمان يكشف الان مفاجأة من العيار الثقيل عن السلطان قابوس (تفاصيل حصرية) وردنا الان : بشرى سارة لليمنيين السلطات السعودية تفاجئ اليمنيين المغتربين في كل مدن المملكة السماح لهم بالزواج من سعوديات وبشروط ميسرة (وهذه تفاصيل الشروط) شاهد : طارق صالح يباغت الجميع ويثلج صدر الرئيس هادي وكل اليمنيين ويقدم على عمل رهيب عجز عنه الجنرال الاحمر والمقدشي وكل قيادات هادي (صورة وتفاصيل)

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