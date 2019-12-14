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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرعب والهلع يسيطر على كل ابناء المحافظات الشمالية المتواجدين في الجنوب بعد هذا القرار المخيف الذي اعلنه المجلس الانتقالي قبل قليل ( نص القرار )

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