عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير حقوق الإنسان: الحكومة تسعى لإنتصار حقوق الإنسان في اليمن

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - عدن

قال وزير حقوق الانسان محمد عسكر "ان الحكومة تسعى الى تعزيز الشراكة مع كافة الجهات الوطنية والمجتمعية في البلاد من أجل انتصار حقوق الانسان والابتعاد عن التسيس ومواجهة الصعوبات والانحياز للانسان بشكل عام".



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وأضاف في اختتام ورشة العمل الخاصة بإدماج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في البرامج والسياسات الوطنية ، التي نفذتها وزارة حقوق الانسان بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الانسان على مدى يومين "أن هذه التوصيات تعد من أهم تقرير حقوق الانسان التي قدمتها اليمن الى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان ونالت احترام العالم ، حيث ساهمت في تقديم 285 توصية من قبل 88 دولة ، تنعكس على شكل وسياسات وبرامج وانشطة تنفذها الدولة خلال المرحلة القادمة".

وشدد وزير حقوق الانسان ،أهمية العمل على تعزيز ثقافة الوعي الامني والحقوقي عند رجال الامن حول حماية حقوق الانسان في البلاد ومواجهة الانتهاكات التي تمارس بحق المواطنيين من جميع الاطراف ..داعياً كافة الجهات المعنية الوطنية والمجتمعية في التعاون المشترك بتنفيذ كافة التوصيات التي تساهم في التمسك بالحقيقة ورفع صوت الفكرة الانسانية التي تخفف من حدة الحرب وضحاياها .

وتلقى المشاركين البالغ عددهم 40 من مدراء مكاتب وزارة التخطيط وحقوق الانسان واللجنة الفنية لاعداد التقرير الشامل ومنظمات المجتمع المدني في المحافظات المحررة ، معايير أعمال الحقوق والنهج القائم على حقوق الانسان ، وتجربة اليمن في تقديم الاستعراض 2009 - 2019 ، والعمل على وضع آليات تنفيذ ومتابعة الخطة الوطنية .