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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عطية يناقش مع المؤسسة الأهلية للطوافة التعاون المشترك في خدمة الحجاج اليمنيين
السبت 14 ديسمبر 2019
الخليج 365 - عدن
ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم، مع ممثلي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، بمكة المكرمة، التنسيق والتعاون المشترك بين مكتب شؤون حجاج اليمن والمؤسسة، لتسهيل أداء مناسك الحجاج اليمنيين للعام الجاري.
وأكد الوزير عطية، على أهمية التميز في موسم حج هذا العام، من خلال تقديم الخدمات المختلفة ذات المواصفات والمعايير العالية التي تعين الحاج على أداء مناسكه بيسر وسهوله.
بدوره عبر ممثل مؤسسة الطوافة محمد معاجيني، عن شكره وتقديره لتعاون مكتب شؤون حجاج اليمن من خلال العمل المشترك بين المكتب والمؤسسة والتنسيق، من خلال إنجاز المهام الموكلة إليه، والإلتزام بكل اللوائح والشروط والمعايير.
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