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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. المخلافي يناقش يناقش إستعدادات إزالة العشوائيات بالمحافظة السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - متابعات ناقش لقاء موسع لقيادة السلطة المحلية والسلطتين الأمنية والعسكرية بمحافظة تعز ، برئاسة وكيل اول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، اوضاع المدينة واظهارها بالمظهر اللائق بها من خلال ازالة كافة العشوائيات التي اساءت للمدينة وشكلت هما للمواطنين وحركة السير فيها .

Advertisements وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس النيابة العامة عبد الواحد منصور ومدراء مديريات المدينة ومختلف الجهات ذات العلاقة، مخاطر إنتشار محطات النفط والغاز في مختلف احياء المدينة وشوارعها والتي تنبئ بكارثة حقيقية في اي لحظة وخطرا محدقا يستهدف حياة المواطنين وممتلكاتهم . واقر اللقاء توجيه انذار نهائي لمالكي محطات النفط والغاز بازالتها وبدء حملة امنية لازالة كافة العشوائيات وفريق فني مصاحب لازالة المحطات النفطية والغازية . وخلال اللقاء، أهاب وكيل المحافظة بكل الجهات الارتقاء الى مستوى المسؤلية الوطنية واستشعار الواجب ومضاعفة الجهود والعمل كفريق واحد واظهار المدينة بالمظهر اللائق بها .

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