عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مأرب.. تدشين حملة إشهار قائمة الاسعار للسلع الغذائية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

دشن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب ،اليوم ،حملة إشهار قائمة الاسعار الموحدة للسلع الغذائية والمواد الاساسية لدى محلات الجملة والمراكز التجارية بالمحافظة.



وتهدف الحملة الى تعزيز الرقابة التموينية في الاسواق وضبط المخالفين وتثبيت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وتوحيدها بما يكفل حماية المستهلك من جشع التجار واستغلالهم.

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وشدد وكيل المحافظة للشئون الادارية عبدالله الباكري ،على ضرورة إلتزام جميع التجار بقوائم الاسعار الموحدة والمعتمدة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والتأكد من سلامة الاغذية و طرق التخزين وعدم الإحتكار للمواد والسلع الغذائية..مؤكداً على أهمية الدور المنوط بمكتب الصناعة والتجارة وضرورة ان تستمر جهوده بوتيرة عالية لضمان نجاح هذه المهمة الوطنية وتطوير آلية التكامل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لما فيه المصلحة العامة.

وأكد الباكري أن السلطة المحلية ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالأسعار.

من جانبه تطرق نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي الى الإجراءات القانونية الصارمة التي ستعقب هذه الحملة ضد المخالفين لها سواء في عدمً اشهار القائمة، أو مخالفة اسعارها المحددة..داعيا كافة المواطنين للإبلاغ عن تجار(الجملة والتجزئة) الذين لا يتقيدون بالأسعار الجديدة عبر أرقام مكتب الصناعة والتجارة الموجودة في ملصقات قائمة التسعيرة.