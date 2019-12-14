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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بفك الموت حار نار.. منتج غذائي غير صالح للاستهلاك البشري السبت 14 ديسمبر 2019 الخليج 365 - خاص أفادة وثيقة تحصل "الخليج 365" على نسخة منها بأن منتج “حار نار“، غير صالح للاستهلاك، ومن شأنه أن يسبب أضرار صحية جمة لمستهلكيه.

وبحسب الوثيقة، فإن الفحص المخبري كشف عن تلوث المنتج بمياه الصرف الصحي ومخلفات الإنسان. Advertisements وقالت الوثيقة، إن المنتج غير صالح للاستهلاك البشري نهائيا. وكانت قد أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في الـ17 من نوفمبر/تشرين الماضي تعميما للمستهلكين وتجار الجملة والتجزئة بعدم تداول منتجات منتفهات ذرة ماركة “حار نار“ مفندة سبب التحذير. وقالت الهيئة إن المنتج مخالف لمعايير الجودة وضرره بالغ على الصحة. وخصصت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، رقما مجانيا للابلاغ عن أي كميات من المنتج المذكور أعلاه على الرقم المجاني التالي: 8001222.

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