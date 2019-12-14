عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محلي وادي حضرموت يبحث الشراكة مع الهجرة الدولية بالمجالات الإنسانية

السبت 14 ديسمبر 2019

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء عُقد بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت، برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الخطوات العملية لتأسيس شراكة بين السلطة المحلية بالوادي والصحراء والمنظمة الدولية للهجرة في مجال العمل الإنساني وتقديم تدخلات إنسانية أكثر جدوى واستجابة لاحتياجات سكان المنطقة.



وخلال اللقاء الذي حضره مدير عام التخطيط والتعاون الدولي بالوادي والصحراء عبدالله بن نصر، استمع الوكيل التميمي، من مدير مكتب منظمة الهجرة الدولية في مأرب بورل كرتشيلي ومديرة البرامج بالمنظمة كاولينا لوجان، إلى شرح عن إتجاهات عمل المنظمة على مستوى مديريات وادي حضرموت والصحراء خلال العام المقبل 2020م، لمساعدة الحالات التي تستدعي توفير سُبل العيش الكريم لها، وتمكينها من التغلب على مشكلات تدني وضعها المعيشي.

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كما جرى بحث آفاق الشراكة بين السلطة المحلية ومنظمة الهجرة الدولية، في مجالات الأنشطة الإنسانية من خلال الاعتماد في تنفيذ تلك الأنشطة على المنظمات المحلية بعد تأهيلها من قِبل منظمة الهجرة لتتمكن من تقديم الخدمات الإنسانية للسكان من المواطنين والنازحين والعائدين في ظل تدفق أعداد كبيرة من النازحين والعائدين وزيادة إحتياجاتهم من الخدمات الأساسية المرتبطة بحياة الإنسان اليومية.

وأبدى الوكيل التميمي، استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات أما نشاط المنظمة إيماناً منها بأهمية ذلك في تخفيف سد الثغرات التي تعجز السلطة المحلية في ظل الأوضاع الراهنة من معالجتها نظراً لمحدودية الإمكانيات المتوفرة، داعياً كافة المنظمات المانحة إلى تقديم المزيد من التدخلات الإنسانية في كافة القطاعات ورفع قدرات الكوادر العاملة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسينها.

من جانبه ثمن فريق منظمة الهجرة الدولية، تفاعل السلطة المحلية لإنجاح أنشطة المنظمة إدراكاً منها بأهمية الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية للتغلب على مشكلات المعيشة بين أوساط المواطنين.