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عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني في جبهة سلبة بمحافظة الجوف،(شمال اليمن) من من إستعادة العلم وتبة المعاطرة بعد معارك ضارية ضد جماعة الحوثي. وبحسب مصادر عسكرية فقد تمكن الجيش من السيطرة على سلسلة جبال قشعان وما تبقى من وادي سلبه في منطقة آل عشال والتي منيت خلالها جماعة الحوثي بخسائر بشرية كبيرة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: المواجهات العسكرية تنفجر من جديد بين قوات هادي والانتقالي واتفاق الرياض على وشك الانهيار إمرأة يمنية طلبوا منها البصمة للأبناء .. أحضرت اولادها فكانت النتيجة الصادمة للجميع (وهذه تفاصيلها) الفنانة حلا شيحة : تفاجئ الجميع وتكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال عاجل وخطير : الحوثيون يشنون هجوما عنيفا على موقع اللواء 35 بتعز بعد أيام من التحشيد لإجتياح المحافظة ماذا يحدث خلف الكواليس : دولة خليجية تفاجئ الجميع .. وتعلن إيران جارة ولا نريد رؤيتها محاصرة حادث مرعب في جبل سمارة لسائق يفصل رأسه عن جسده (تفاصيل) انشقاقات قيادات عسكرية حوثية برتب عليا .. وناطق الجيش الوطني يعلن عن وصول 17 قائدا من العاصمة صنعاء إلى مناطق الشرعية ويكشف التفاصيل وفي وقت سابق، شن طيران التحالف العربي أربع غارات جوية استهدفت مواقع المليشيات الحوثي في تواثنه جهة القعيف شمال غرب محافظة الجوف. ونشر المركز الإعلامي لـ اللواء الأول حرس حدود مقطع فيديو يظهر فيه جماعة الحوثي وهم يفرون من جبهات القتات عقل تحرير الجيش مناطق جديدة بمحافظة الجوف. متعلقات تعميم هام من وزارة الخدمة المدنية الى جميع المكاتب في المحافظات (وثيقة وتفاصيل) Advertisements الحوثي يصدر قرارات جديدة بتعينات قيادات موالية له في مناصب هامة (أسماء وتفاصيل) ما حقيقة إقالة الرئيس هادي للعليمي وتعيين هذا القيادي خلفا له؟ المواجهات العسكرية تنفجر من جديد بين قوات هادي والانتقالي واتفاق الرياض على وشك الانهيار المزيد + تعميم هام من وزارة الخدمة المدنية الى جميع المكاتب في المحافظات (وثيقة وتفاصيل) قبل ساعة 1 الحوثي يصدر قرارات جديدة بتعينات قيادات موالية له في مناصب هامة (أسماء وتفاصيل) قبل ساعة 1 شاهد بالفيديو : فرار جماعي للحوثيين بعد تحرير الجيش الوطني مناطق جديدة في الجوف قبل ساعة 1 ما حقيقة إقالة الرئيس هادي للعليمي وتعيين هذا القيادي خلفا له؟ قبل 26 دقائق المواجهات العسكرية تنفجر من جديد بين قوات هادي والانتقالي واتفاق الرياض على وشك الانهيار قبل 2 ساعة الفنانة حلا شيحة : تفاجئ الجميع وتكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال قبل 58 دقائق استراتيجية روسيا الصفرية في سورية غازي دحمان الناجون من عاصفة الرئيس مرسي وائل قنديل هاندكه.. "سربرنيتشا" والإوز السويدي معن البياري من ينبش قبر محمد مرسي؟ وائل قنديل إرث الديمقراطية الفارق المهول رشا عمران أزمة حكم في تونس سمير حمدي المزيد + شاهد بالفيديو : الفنانة أحلام تفاجئ راغب علامة بمزحةغريبة وجريئة داخل غرفته في تصوير ذا فويس 2885 مشاهدة مذيعة الجزيرة غادة عويس تفاجئ الجميع لأول مرة .. وتصعق حكام دولة عربية وتصرخ بقوة "انتم حثالة ..لعنة الله عليكم واحداً واحداً يا أشباه رجال 1799 مشاهدة محمد جميح : من بروكسل اللهم انا نتولاك ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي عبدالملك بدر الدين الحوثي 1308 مشاهدة حسناء يمنية في غاية الجمال تعير زوجها بأنه ضعيف جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية وتهدد بفضحه ..شاهد كيف كان رده الصاعق عليها وماذا فعل بها 1301 مشاهدة كيف كانت ردود اليمنيين عقب تكريم الحكومة الشرعية للقيادي في الانتقالي شلال شائع 1164 مشاهدة عاجل : مقرب من ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. قرار واحد من أمير قطر يكفي السعودية لإتمام المصالحة (شاهد ماذا قال وماهو القرار) 1030 مشاهدة المزيد + قبل 3 اسبوع قبل 3 اسبوع

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