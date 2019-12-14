شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : قوات النخبة الشبوانية تتسلم عتق في إطار اتفاقات سعودية إماراتية وقيادات في الانتقالي تعود إلى شبوة أبرزها هذه الشخصية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعميم هام من وزارة الخدمة المدنية الى جميع المكاتب في المحافظات (وثيقة وتفاصيل) الحوثي يصدر قرارات جديدة بتعينات قيادات موالية له في مناصب هامة (أسماء وتفاصيل) شاهد بالفيديو : فرار جماعي للحوثيين بعد تحرير الجيش الوطني مناطق جديدة في الجوف ما حقيقة إقالة الرئيس هادي للعليمي وتعيين هذا القيادي خلفا له؟

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