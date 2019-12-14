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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..مغترب يمني يرفع رأس كل اليمنيين وينقذ شاب سعودي من موت محقق..والسلطات السعودية تحتفي بعمله البطولي ( اسم وصورة البطل اليمني )

2019/12/14 الساعة 01:20 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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