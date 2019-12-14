- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الماجستير بإمتياز للباحث أبوبكر بن عفيف من جامعة حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365 - المكلا
نال الباحث أبوبكر عبدالله بن عفيف درجة الماجستير بامتياز من كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت قسم إدارة الاعمال عن رسالته الموسومة بـ(أثر السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء في الأداء المالي دراسة ميدانية على البنوك التجارية اليمنية) .
وهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء من وجهة نظر عينة من عملاء البنوك التجارية اليمنية في بعض محافظات الجمهورية وكذا معرفة ما إذا كان هناك تأثير لهذا السلوك على الأداء المالي(الربحية، النشاط) للبنوك التجارية اليمنية.
وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً من جامعة عدن والدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً من جامعة حضرموت والدكتور هاني سالمين بلعفير عضواً ومشرفاً من جامعة حضرموت بمضمون الرسالة ومحتواها.
كانت هذه تفاصيل خبر الماجستير بإمتياز للباحث أبوبكر بن عفيف من جامعة حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.