الماجستير بإمتياز للباحث أبوبكر بن عفيف من جامعة حضرموت 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019

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نال الباحث أبوبكر عبدالله بن عفيف درجة الماجستير بامتياز من كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت قسم إدارة الاعمال عن رسالته الموسومة بـ(أثر السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء في الأداء المالي دراسة ميدانية على البنوك التجارية اليمنية) .



وهدفت الدراسة الى التعرف على مستوى السلوك الأخلاقي لموظفي خدمة العملاء من وجهة نظر عينة من عملاء البنوك التجارية اليمنية في بعض محافظات الجمهورية وكذا معرفة ما إذا كان هناك تأثير لهذا السلوك على الأداء المالي(الربحية، النشاط) للبنوك التجارية اليمنية.

وأشادت لجنة المناقشة المكونة من الدكتور صلاح عمرو الجريري رئيساً ومناقشاً خارجياً من جامعة عدن والدكتور صلاح عمر بلخير عضوا ومناقشاً داخلياً من جامعة حضرموت والدكتور هاني سالمين بلعفير عضواً ومشرفاً من جامعة حضرموت بمضمون الرسالة ومحتواها.