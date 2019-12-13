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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى في كمين محكم للمليشيا بالمحفد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
أعلنت المقاومة الجنوبية مسنودة بكتيبة أسود الدهماء في مديرية المحفد بأبين عن تنفيذها منتصف ليلة البارحة كمين محكم لمليشيات الإصلاح الإرهابية في منطقة الجرة شرق المدينة مخلفاً ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى.
هذا وقد كانت مليشيات الإصلاح الإرهابية قد دفعت بتعزيزات من محافظة شبوة صوب مديرية المحفد لمناصرة قواتهم التي تتعرض للحصار المطبق في منطقة ضيقة غرب مديرية المحفد.
إلى ذلك تشهد مديرية المحفد بأبين لليوم الثالث على التوالي إندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومة الجنوبية مسنودة برجال القبائل من جهة ومليشيات الاصلاح الإرهابية من جهة أخرى أمتدت من منطقة طاليل حتى منطقة ضيقة الجبلية غرب مديرية المحفد.
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