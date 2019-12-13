مناقشة إحياء ذكرى رحيل الشاعر الغنائي المحضار في حضرموت 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكلا ناقش محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، مع اللجنة التحضيرية لإحياء الذكرى السنوية الـ 20 لرحيل الشاعر الغنائي الكبير حسين أبوبكر المحضار، الترتيبات الخاصة بالمناسبة بالشكل اللائق.

Advertisements وشدد محافظ حضرموت خلال اللقاء بحضور مديري مديريتي الشحر والمكلا، على أهمية التحضير الجيد لإظهار المناسبة بشكل يليق بما قدّمه الشاعر المحضار وما خلّفه من إرث فني وقصائد خالدة. ودعا المحافظ البحسني، إلى الاستعانة بذوي الاختصاص وتشكيل لجان فاعلة ومصغرة في مديريتي الشحر والمكلا، ودراسة الفعاليات المقترحة لإحياء المناسبة بالشكل الأمثل كونها تخص أحد أبرز أعلام الأدب الشعبي. وأكد دعمه المطلق لإنجاح عمل اللجنة، وتوثيق أعمال المحضار، واعتماد تنفيذ مقترحات اللجنة التي تصب في مجرى حفظ التراث الغنائي للشاعر المحضار.

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